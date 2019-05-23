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Королевский биограф поведал, что в начале романа принц Уильям обращался с Кейт Миддлтон хуже, чем с прислугой

В отношениях принца Уильяма и Кейт Миддлтон случалось разное, но, к счастью, у них получилось пережить все любовные кризисы. Недавно журналистам стало известно о еще одном непростом периоде королевской пары.


В конце апреля принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили восьмую годовщину семейной жизни. Торжество, которое в прессе назвали «свадьбой века», состоялось спустя 10 лет с момента их знакомства. Практически все эти годы Уильям и Кейт состояли в романтических отношениях. 

Впрочем, будущий правитель и дочь успешного предпринимателя могли и вовсе не дойти до венца. На какое-то время молодые люди расставались, и что у Уильяма имелась другая претендентка на сердце. Однако, если верить королевскому биографу Эндрю Мортону, у знаменитой пары имелась и другая проблема. Дело в том, что в начале отношений принц довольно некрасиво себя вел по отношению к будущей жене. 

«Иногда он просто делал вид, что не замечает ее. А если Кейт начинала разговаривать, то он резко перебивал ее и сменял тему», — пишет Мортон в своей книге «Уильям и Кейт».  «Временами их отношения были весьма натянутыми, они часто ссорились. Кейт задевало, что Уильям ее игнорирует. Иногда ей казалось, что он ведет себя с ней как со слугой», — вспоминает университетский друг пары Майкл Чанг.  


По словам старых приятелей, принц специально задевал Миддлтон. Уильям считал, что таким образом он сможет не только привлечь внимание девушки, но и укрепить ее чувства к нему! Говоря словами классиков, «чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей». 
 

Woman.ru
09:06 23/05/2019
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