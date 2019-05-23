



В конце апреля принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили восьмую годовщину семейной жизни. Торжество, которое в прессе назвали «свадьбой века», состоялось спустя 10 лет с момента их знакомства. Практически все эти годы Уильям и Кейт состояли в романтических отношениях.





Впрочем, будущий правитель и дочь успешного предпринимателя могли и вовсе не дойти до венца. На какое-то время молодые люди расставались, и что у Уильяма имелась другая претендентка на сердце. Однако, если верить королевскому биографу Эндрю Мортону, у знаменитой пары имелась и другая проблема. Дело в том, что в начале отношений принц довольно некрасиво себя вел по отношению к будущей жене.





«Иногда он просто делал вид, что не замечает ее. А если Кейт начинала разговаривать, то он резко перебивал ее и сменял тему», — пишет Мортон в своей книге «Уильям и Кейт». «Временами их отношения были весьма натянутыми, они часто ссорились. Кейт задевало, что Уильям ее игнорирует. Иногда ей казалось, что он ведет себя с ней как со слугой», — вспоминает университетский друг пары Майкл Чанг.









По словам старых приятелей, принц специально задевал Миддлтон. Уильям считал, что таким образом он сможет не только привлечь внимание девушки, но и укрепить ее чувства к нему! Говоря словами классиков, «чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей».