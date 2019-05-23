



"Анализ представленного (на согласование в союз – ИФ) законопроекта показывает, что его основные концептуальные моменты скопированы с действующего закона РФ "Об основах туристской деятельности" и автоматически переносятся в юрисдикцию Республики Беларусь", - говорится в сообщении на сайте РСТО.





"Наличие обозначенных разногласий в представленном документе может в ближайшей перспективе существенно сузить и даже уничтожить рынок отечественных туристических услуг", - утверждают в союзе.





Основные замечания у РСТО вызывает статья 18 проекта закона, затрагивающая вопросы финансовых и страховых гарантий, банковских депозитов и фондов персональной ответственности – как условий, необходимых для занятия туроператорской деятельностью, пишет Интерфакс.





В РСТО обратили внимание, что туристический рынок Беларуси, по сути, является агентским, в отличие от российского, и к нему нельзя автоматически применять методы регулирования, используемые в РФ. "Спецификой такого рынка является его весьма низкая рентабельность (3-4%), а обороты финансовых средств формируются, как правило, из маржи, получаемой от реализации чужого турпродукта", - отметили в союзе. Там полагают, что введение в практику туристической деятельности российского инструментария фингарантий может привести к монополизации туристического рынка, "поскольку для достижения благих целей потребует обеспечения адекватными размерами финансовых депозитов и залогов, что сможет позволить себе очень небольшой круг участников турбизнеса".





"Это приведет к вымыванию из бизнеса среднего и мелкого сектора, формирующего успешное развитие и процветание любого общества. Кроме того, это повлечет за собой сокращение занятости и рабочих мест в сфере туризма", - заявляют в РСТО.





В союзе напомнили, что введение этих инструментов в России повлекло после 2010 года небывалую до этого волну банкротств, неисполнение обязательств, появление новых мошеннических схем – как в среде туроператоров, так и среди страховых компаний.





В РСТО считают, что многие возникшие проблемы в белорусском турбизнесе за последние годы – это не что иное, как отголосок аналогичных введений в законы туристической отрасли России, так как рынки обоих государств очень сильно взаимосвязаны.









В союзе подчеркивают, что предлагаемая в проекте белорусского закона о туризме процедура формирования фондов может привести, как и в случае введения необоснованных размеров фингарантий, к монополизации рынка, "а значит, повышению стоимости турпродукта, что повлечет отток туристов и финансовых средств в зарубежную сферу турбизнеса".





"Кроме того, создается прекрасная возможность захвата отечественного рынка большими иностранными операторами, активно приходящими на белорусский рынок", - полагают в союзе.





"Таким образом, изложенные в законопроекте положения способны разрушить структуру и уникальность сложившегося за годы постсоветского периода рынка Республики Беларусь", - заявляют там.





В самом РСТО, исходя из позиции сохранения структуры туррынка и недопущения вымывания из него представителей среднего и мелкого бизнеса, предлагают ввести практику формирования фонда персональной ответственности туроператора за счет отчислений с каждого отправленного в поездку туриста, а не с оборота за предыдущий год.





"Фонд — это достаточно простой и удобный инструмент, который мог бы подойти экономической системе Беларуси. Однако, сама идея создания и эффективной деятельности фондов, на взгляд РСТО, может быть оптимально реализуема только в рамках создания ассоциаций (союзов), в рядах которых должны состоять в обязательном порядке все субъекты туристической деятельности (по примеру регулирования адвокатской деятельности в Республике Беларусь)", - отмечается в сообщении.





"Предполагаемую финансовую нагрузку для формирования фонда персональной ответственности белорусские турфирмы гарантированно берут на себя и тем самым обеспечивают недопущение удорожания турпродукта для потребителя и реальную защиту его интересов в части безопасности и качества предоставляемых услуг", - обращают внимание в РСТО.









Также в союзе считают нецелесообразным введение процедуры обязательной сертификации в туристической деятельности, так как это является дополнительным элементом бюрократизации и противоречит директиве №2. "Предлагаем вместо этого усилить функции реестра, дополнив его соответствующими квалификационными требованиями к туроператорам и турагентствам, исключив тем самым дублирование контрольных функций с помощью сертификата при осуществлении государственного регулирования отраслью", - говорится в сообщении.





Кроме того, полагают в союзе, необходимо разграничение ответственности туроператоров и турагентов, что реально не нашло отражение в представленном законопроекте.



