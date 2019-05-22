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Теперь информация БЖД есть в Skype для людей с нарушением слуха

Справочный канал в Skype для людей с нарушением слуха запустила Белорусская железная дорога, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-центр БЖД.

Люди с нарушением слуха, зайдя в раздел «Контакт-центр» на сайте железной дороги, могут задать вопрос по видеосвязи специалисту, владеющему языком жестов. Сотрудники справочной службы БЖД предоставят ответ, а администратор справочного канала доступно изложит его.

Разработка нового вида справки проходила совместно с Белорусским обществом глухих.


21:45 22/05/2019
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