Теперь информация БЖД есть в Skype для людей с нарушением слуха

Люди с нарушением слуха, зайдя в раздел «Контакт-центр» на сайте железной дороги, могут задать вопрос по видеосвязи специалисту, владеющему языком жестов. Сотрудники справочной службы БЖД предоставят ответ, а администратор справочного канала доступно изложит его.





Разработка нового вида справки проходила совместно с Белорусским обществом глухих.



