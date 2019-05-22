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Финал конкурса, напомним, прошел в Тель-Авиве 18 мая. Победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Представительница Беларуси Зена заняла 25 место. Всего в финале выступили 26 участников. Как выяснилось, при подсчете результатов была допущена ошибка.





«Европейский вещательный союз может подтвердить, следуя стандартной практике проверки, мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован неверный агрегированный результат. Это не повлияло на подсчет очков, полученных в результате телеголосования в 41 стране-участнице, и общий победитель и лучшие 4 песни конкурса остались без изменений», — говорится в сообщении.





Изменения коснулись нижней части таблицы — Беларусь поднялась на 24 место, а Германия опустилась на 25-е.





На ступеньку ниже опустилась Эстония (20 место), ее место заняло Сан-Марино (19 место). Местами поменялись Сербия и Албания (18 и 17 места — соответственно).





Мальта вытеснила Францию с 14-го места на 16-е. Кипр стал 13-м (был 15-м), а на его место опустилась Словения.





Также поменялись местами Азербайджан с Северной Македонией (8 и 7 места соответственно) и Норвегия со Швецией (6-е и 5-е места).





Теперь окончательная таблица результатов выглядит так:





1 Netherlands (498 points) 14 Malta (107 points)

2 Italy (472 points) 15 Slovenia (105 points)

3 Russia (370 points) 16 France (105 points)

4

Switzerland (364 points)





17 Albania (90 points)

5 Sweden (334 points) 18 Serbia (89 points)

6 Norway (331 points) 19 San Marino (77 points)

7 North Macedonia (305 points) 20 Estonia (76 points)

8 Azerbaijan (302 points) 21 Greece (74 points)

9 Australia (284 points) 22 Spain (54 points)

10 Iceland (232 points) 23 Israel (35 points)

11 Czech Republic (157 points) 24 Belarus (31 points)

12 Denmark (120 points) 25 Germany (24 points)

13 Cyprus (109 points) 26 United Kingdom (11 points)





В сообщении также говорится, что Европейский вещательный союз и его партнеры «глубоко сожалеют о том, что эта ошибка не была выявлена ранее, и рассмотрят существующие процессы и средства контроля, чтобы предотвратить повторение этого».





Старая таблица результатов. Изображение: eurovision.tv





Европейский песенный конкурс в этом году отметился несколькими скандалами. Накануне финала организаторы дисквалифицировали белорусское жюри за разглашение результатов первого полуфинала. Российский продюсер Виктор Дробыш, который возглавлял группу участницы от Беларуси Зены, сообщил, что намерен из-за этого подать в суд на Европейский вещательный союз.





Санкции грозят и исполнителям из Исландии из-за демонстрации в прямом эфире конкурса баннеров с палестинскими флагами, что не соответствует уставу Европейского вещательного союза.





Еще один скандал разразился вокруг победителя конкурса — голландца Дункана Лоуренса. Выяснилось, что видеоролик его песни Arcade был выложен в интернет еще в 2017 году. Однако, как было заявлено, результаты конкурса пересматривать не будут.



