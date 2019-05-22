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“Отец года”. Мужчина забрал из детского сада чужого ребёнка

Рассеянный мужчина воплотил в жизнь сюжет из популярного анекдота. Вот только воспитателям было не до смеха.

Курьёзный случай произошёл в посёлке Жешарт Усть-Вымского района (Республика Коми, РФ). Местный житель перепутал своего ребёнка с чужой девочкой и забрал её из детского сада.

Рассеянный мужчина увёл ребёнка с игровой площадки, усадил в машину и повёз домой. Даже по пути он не заметил подмены — правда раскрылась лишь на пороге квартиры.

За это время заведующая детского сада успела обратиться в полицию и рассказать о произошедшем. К моменту прибытия наряда папаша привёз чужую девочку обратно и отдал на руки воспитателям дошкольного учреждения.

По информации управления МВД РФ по Республике Коми, мужчина был трезв, никаких претензий правоохранительные органы к нему не имеют.

Ранее в Чебоксарах пенсионерка сослепу забрала из садика чужую правнучку. Подмена вскрылась далеко не сразу: находясь в гостях, девочка успела поужинать, поиграть с собакой и даже накрасить губы найденной в косметичке помадой.


Алексей Берковиц, L!FE
21:29 22/05/2019
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