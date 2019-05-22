Утвержден новый перечень безрецептурных лекарств

Соответствующее постановление Минздрав принял 10 апреля, зарегистрировано в реестре Национального правового интернет-портала оно было 20 мая. Как ожидается, опубликуют документ в четверг 23 мая.





Новая редакция перечня безрецептурных препаратов будет более строгой, чем предыдущая. Некоторые лекарства из него исключены.





Например, теперь по рецепту будут продавать большинство инъекционных лекарств, включая "Алфлутоп", "Актовегин", "Солкосерил" и "Лидокаин". Нельзя будет купить без рецепта и многие антибиотики, а также некоторые иные препараты.



