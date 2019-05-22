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BBC анонсировала пародийное ток-шоу с виртуальным Владимиром Путиным, вызвав гнев зрителей

Некоторые жители Великобритании отреагировали на анонс ВВС негативно. "Не могу поверить, что плачу за это", - возмутился один из телезрителей.

BBC анонсировало комедийное ток-шоу, ведущим которого станет анимированный президент России Владимир Путин. В данный момент уже готовы два пилотных эпизода с участием российского лидера, говорится в заявлении на сайте телеканала.

Передача будет называться "Вечер с Владимиром Путиным". Трехмерный анимированный президент РФ будет не только общаться с реальным гостями, сидя за столом, но и ходить по студии. Во время съемок будут присутствовать зрители. Первыми гостями ток-шоу станут пресс-секретарь бывшего премьера Великобритании Тони Блэра Аластер Кэмпбелл и журналист Джун Сарпонг.

Некоторые жители Великобритании отреагировали на анонс ВВС негативно. "Не могу поверить, что плачу за это", - возмутился один из телезрителей, другой пообещал отказаться от своей телевизионной лицензии. "Скажите, какие именно прекрасные идеи вы отвергли, чтобы предложить ЭТО?", - задает вопрос другой пользователь, а еще один оставил комментарий на русском. "Это чертовски круто. Я в восторге. Продолжайте падать ко дну. Наращивайте темп, через год вы потеряете аудиторию, а через два вас закроют".

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BBC Press Office
@bbcpress
20:20 22/05/2019
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