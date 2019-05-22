Все-таки в ДТП с туристическим автобусом в Италии есть гражданка Беларуси
В результате ДТП с туристическим автобусом, которое произошло 22 мая в Италии, пострадала гражданка Беларуси. Как сообщает белорусский МИД, женщина получила легкие травмы.
ДТП произошло 22 мая на дороге из Флоренции в Сиену. Автобус с большой группой русскоговорящих туристов, в которую входили граждане России, Армении, Казахстана, Украины, Беларуси, Молдовы и Румынии — всего 60 человек, съехал с дороги и перевернулся. Одна женщина погибла, еще 19 человек получили травмы, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
Как выяснили итальянские СМИ, погибшая — 40-летняя женщина-гид.
Полиция устанавливает причины произошедшего. Сообщается, что водитель был трезв. По предварительным данным, он мог потерять сознание, пишет tut.by
19:41 22/05/2019
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