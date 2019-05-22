Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Все-таки в ДТП с туристическим автобусом в Италии есть гражданка Беларуси

В результате ДТП с туристическим автобусом, которое произошло 22 мая в Италии, пострадала гражданка Беларуси. Как сообщает белорусский МИД, женщина получила легкие травмы.

ДТП произошло 22 мая на дороге из Флоренции в Сиену. Автобус с большой группой русскоговорящих туристов, в которую входили граждане России, Армении, Казахстана, Украины, Беларуси, Молдовы и Румынии — всего 60 человек, съехал с дороги и перевернулся. Одна женщина погибла, еще 19 человек получили травмы, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

Как выяснили итальянские СМИ, погибшая — 40-летняя женщина-гид.
Полиция устанавливает причины произошедшего. Сообщается, что водитель был трезв. По предварительным данным, он мог потерять сознание, пишет tut.by

19:41 22/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
В Минске пьяный водитель врезался в четыре машины и автобус
Да, на "Ягуаре" я убил человека: основатель «Дариды» полностью признал вину
Погибли оба водителя: мотоциклист на Kawasaki при обгоне протаранил встречный VW Jetta в Быховском районе


Блоги
Ольга Карач
Обращение к Лукашенко
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o «тунеядских» детях, обсуждении...
Валерий Щукин
В Беларуси намерены легализовать наркотики
Игорь Драко
Убожество и политкорректность на Евровидении
Петр Рудковский
Гамафобія як з'ява і як этыкетка


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё