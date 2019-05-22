Задержан цыганский барон. МВД: подозревается в сбыте наркотиков

— Накануне нам поступили сведения о причастности подозреваемого к систематическому сбыту метадона, других наркотических средств и психотропных веществ. А сегодня стало известно, что дилер успел продать зелье нескольким людям и намеревается осуществить еще одну аналогичную сделку, — рассказали tut.by в ГУБОПиК МВД.





По словам представителя ГУБОПиК, только за один день он не менее трех раз продал гражданам наркотики.





Перед задержанием на автодороге мужчина, по данным милиции, успел проглотить пакетик, предположительно, с наркотиком. При осмотре автомобиля оперативники нашли небольшую емкость с жидкостью, которую направили на экспертизу.





По ранее установленным фактам сбыта наркотиков возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров) — барон находится в статусе подозреваемого.





Милиция сообщает, что «мужчина неоднократно судим за угрозу убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества, активно поддерживает так называемых уголовных авторитетов и других представителей криминального мира. Ведет антиобщественный и криминальный образ жизни. Несмотря на отсутствие официального заработка, у представителя диаспоры в наличии дорогостоящее жилье и автомашина. Его основным источником дохода является сбыт наркотиков, легализация криминальных автомобилей, вымогательство и мошенничество, совершаемые в России».





Представитель ГУБОПиК обещает и впредь бороться с незаконным оборотом наркотиков «независимо от национальности преступника».









Напомним, в ночь на прошлую пятницу живущих тут мужчин, женщин, подростков цыганской национальности массово увезли в РОВД, а затем поместили в ИВС. Причина — информация о том, что якобы тут неизвестные затолкали в машину, увезли и убили сотрудника ГАИ. Потом Следственный комитет заявил о суициде лейтенанта, а цыгане стали интересоваться, за что им «устроили геноцид», «где искать защиту» и «кто будет извиняться». Представители диаспоры из Могилева написали письмо помощнику президента по региону с просьбой их защитить — они боялись последствий своих выступлений в СМИ.

На днях председатель незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий направил в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой провести проверку законности задержаний граждан цыганской национальности 16 мая в Могилеве.





Первый заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Иван Подгурский на вопрос, не считает ли он, что МВД должно извиниться перед цыганами, которых массово задерживали в Могилеве, ответил: «Может быть, и надо. Не знаю, будем ли».

Что произошло









Однако через несколько часов тело лейтенанта нашли в паре километров от Могилева в лесу с огнестрельным ранением в голову. 18 мая Евгения Потаповича похоронили. 20 мая СК выступил с официальным заявлением по делу о гибели инспектора ГАИ в Могилеве. Основная версия — суицид. Версия о похищении неизвестными на черной «Волге» не подтвердилась.









Около тела Потаповича обнаружен табельный пистолет милиционера. Из него он выстрелил себе в голову, сообщили в СК. Его руки действительно были закованы в наручники, однако следствие пришло к выводу, что он мог сделать это сам, также положение рук позволяло самостоятельно произвести выстрел в голову.





Никаких следов борьбы или насилия, кроме огнестрельного ранения, на теле Потаповича не обнаружено. На правой руке лейтенанта осталась кровь.





Установлено, что в апреле нынешнего года Потапович уже совершал попытку суицида. Следователи узнали, что 1 апреля он заготовил сообщения о суицидальных намерениях друзьям и сослуживцам — и часть из них даже разослал.

Внимание!

Следствие сейчас ищет водителя автомобиля, который помог Потаповичу добраться до места, где позже было найдено его тело. Если вам что-то известно — позвоните 102.

При чем тут цыгане

По первоначальной версии, сотрудника ГАИ в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных лиц цыганской или кавказской наружности в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении.





Потому в ночь на 17 мая в микрорайоне милиция «шмонала» дома представителей цыганской национальности, которых здесь немало. На допросы вывозили всех: подростков, женщин, мужчин, — рассказывали TUT.BY местные жители. Последних оставили в РОВД и ИВС минимум на сутки, женщин отпустили в 4 часа утра.





Напомним, 20 мая в СК заявили: «В качестве подозреваемых представители этнического меньшинства не задерживались… Милиция отрабатывала в рамках одной из версий».



