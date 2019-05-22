Почему выгоняли воров голыми на улицу

— Эти люди не несут должной ответственности, — объясняют свой поступок сотрудники.

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Обвиняемых двое: 39-летний директор магазина Павел Рафальский и его коллега, 30-летний завотделом Алексей Демидов. Потерпевшими же признаны двое мужчин, которых сотрудники поймали на краже бутылки спиртного и затащили в подсобку «на разборки».





Каждого фигуранта обвиняют по четырем статьям: превышение полномочий, разбой, хулиганство и вымогательство. По любой из них грозит только одно наказание — лишение свободы на разные сроки: от 3 и вплоть до 15 лет.

События развивались в магазине в микрорайоне Серебрянка — бывшей «Брусничке» на проспекте Рокоссовского. У всех участников истории, как оказалось, были судимости раньше: по несколько — у пойманных на краже, у директора магазина — за насилие над инспектором ГАИ, а у заведующего отделом — за уклонение от призыва.





Прокурор Святослав Великий зачитал, как вечером 23 августа 2018-го на выходе из магазина сотрудники задержали гражданина Крапивницкого, когда тот умыкнул бутылку.





— Не сообщили правоохранительным органам о преступлении, необоснованно применили насилие: схватили руками, нанесли один удар по голове, толкнули в спину и проводили в подсобку, тем самым нарушив конституционное право [пойманного] Крапивницкого на беспрепятственное перемещение. <…> Действуя из корысти, угрожая применением насилия и оскорбляя, сотрудники требовали деньги, <…> вероятно, компенсацию для погашения недостачи в магазине. <…> Крапивницкий упал на колени, его связали веревкой и нанесли не менее пяти ударов ногами и руками, от чего он упал. Нанесли удары молотком <…>, — зачитывал подробности обвинитель. — Совершили действия, явно выходящие за пределы полномочий.





Согласно материалам, пойманному велели раздеться и в таком виде отпустили восвояси. В тот же вечер похожим образом из магазина выгнали другого магазинного вора, у обоих «на память» остались синяки и ссадины, еще и перелом носа, пишет tut.by





Но у сотрудников магазина совсем другое видение ситуации, вину они не признают.

Директор магазина: «Эти люди не несут должной ответственности»

Директор магазина Павел Рафальский о себе рассказал: руководит не только магазином на Рокоссовского, но и по совместительству другим магазином сети в столице.





В тот день он вообще был в отпуске, но приехал проводить собеседование с кандидатом на должность кассира. Потом зашел в торговый зал купить продуктов, когда на краже бутылки водки поймали посетителя.





— [Пойманный] Крапивницкий вел себя нагло, ни разу не попросил прощения. Ведь он далеко не первый вор в магазине, но есть такие, кто украл и просит: «Извините, не повторится». Но таких слов не было, только наглые заявления. <…> Мне хотелось, чтобы Крапивницкий понес наказание. Моя ошибка, что я не вызвал милицию, — излагает свою версию обвиняемый.





Говорит, воришка был очень пьяный, упирался, пока проводили в подсобку.





— Мне приходилось его тянуть и подталкивать. При этом он спрашивал: «Что я сделал?», и я сделал устрашающее действие — махнул рукой и по касательной попал по голове. Это ничего для него не повлекло.









— И как, ударив по голове, вы ответили на его вопрос? — уточнил прокурор Святослав Великий.





— Я пытался его напугать, — ответил фигурант.





— Зачем пугать, если он спрашивает, что сделал?





— Мне надо было ему разложить. <…> В моих должностных инструкциях не написано, как я должен задерживать грабителя: любить этого человека или как с ним общаться. Но он упирался и сопротивлялся. <…> Эти маргинальные… никогда не знаешь, бросятся ли биться, что было в магазине неоднократно. <…> Он говорил: «Мне все равно, как ходил, так и буду», — вспоминает Рафальский. Такое отношение его злило еще больше.





— Поскользнувшись, он упал и ударился лицом о шкаф. Подымаясь, пытался выйти из кабинета, я его подтолкнул на середину кабинета, и он, облокотившись на стул с колесиками, еще раз упал, — говорит директор магазина.





Он утверждает, что так мужчина и получил травмы, никто его не избивал.





Задержанному предложили оплатить покупки, он ответил, что денег нет. На предложение воспользоваться телефоном и попросить помочь знакомых — отказался.





Прокурор долго допытывался, почему же директор магазина не вызвал сразу милицию, и тот наконец объяснил:





— Не хотел тратить время на бумаги, свое личное время. Я знал, что милиция не накажет должным образом. Не раз, похищая в «Евроопте» на любые суммы, эти люди не несут должной ответственности и повторно совершают. У меня была цель наказать этого человека, — говорит он.





По словам Рафальского, этого мужчину и потом ловили на краже товара в магазине.





Вскоре после того, как голым на улицу выставили одного пойманного на краже, фигурант услышал из зала крик кассира: «Стойте, мужчина!» С бутылкой настойки, без оплаты через кассу, заметили еще одного минчанина.





— Провел его в свой кабинет. [Пойманный] Берташ заявил, мол, ходил и ходить буду. Поднял майку, показал наколки, сказал: «У меня нет денег». Говорю: «У вас сегодня полнолуние? Ну, так снимай все остальное!» — после чего, говорит обвиняемый, вытолкал его голым на улицу через черный выход.





Мужчина однако не ушел, говорит директор магазина, а бегал вокруг здания и выкрикивал оскорбления. Тогда отдал ему трусы, но мужчина и не надел их, «у него не было никакого стыда».

Фигуранты: явление массовое, но в милицию «сдают» не всех

Обвиняемый директор Рафальский отмечает: он много раз ловил посетителей на кражах, явление — массовое. Ему задали вопрос, были ли другие разбирательства без вызова милиции?





— Недавно дедушка купил пачку молока, но украл пачку печенья. Я буду сдавать этого деда, который еле ходит? Ему действительно хочется есть, — вспоминает Рафальский.





А был случай в другом магазине сети: по камерам отследили, что в течение двух месяцев из магазина две «приятной внешности девушки» вынесли товара на 2 тысячи рублей. Их нашли, девушки сознались, под расписку оплатили покупки в кассу.





— И я не вызывал милицию, чтобы у человека был шанс на исправление. <…> А после этого в магазине на Рокоссовского был случай, украли 32 шоколадки. Милицию вызвали, двоих человек забрали, а на следующий день они вынесли 17 палок сырокопченой колбасы — после того, как я сдал в милицию!





Директор в итоге признал, что нарушил закон. Но подчеркивает: из магазинов «несут» вовсю.





— Хищения носят систематический характер. Но это была какая-то точка кипения в моей работе. Я постоянно был при этих случаях, и [получал] постоянные оскорбления в свой адрес.





Второй фигурант, заведующий отделом Алексей Демидов, говорит: краж так много, что бланки для оформления документов в милицию распечатывают заранее «в большом количестве».





Говорит, не был рад наблюдать за разборками в кабинете, но был лишь наблюдателем, ударов и крови он якобы не видел.





— Слышал, что [пойманный] Крапивницкий говорил, что «воровал и будет воровать», что на милицию ему все равно, — упоминает фигурант.





Когда начальник сказал пойманному на краже раздеться, то Демидов, говорит, «был в шоке». Но и сам милицию не вызвал.



