Радужный индекс: Беларусь в топ-10 худших стран для ЛГБТ-путешествий

В "Европейском радужном индексе" из 49 стран мы на седьмом месте с конца. Хуже, чем у нас, людям с нетрадиционной ориентацией будет отдыхать только в Сан-Марино, Монако, России, Армении, Турции и Азербайджане.





А возглавляет список Мальта — четвёртый год подряд. Страна набрала индекс в 90%: на острове легализованы однополые браки, а в прошлом году были введены гендерно нейтральные паспорта.









На втором месте Бельгия (73%), а далее — Люксембург (70%), Финляндия (69%), Дания (68%).





Ежегодный "Европейский радужный индекс" с 2009 года составляет ILGA-Europe — европейское отделение International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association.





Индекс ранжирует страны на основании того, как их законы и политика воздействуют на жизнь ЛГБТ+ людей. Учитываются такие показатели, как равенство, семейные вопросы, язык вражды, правовое признание, свобода высказываний и другие.











