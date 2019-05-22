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Радужный индекс: Беларусь в топ-10 худших стран для ЛГБТ-путешествий

Беларусь попала в топ-10 худших европейских стран для ЛГБТ-путешествий.

В "Европейском радужном индексе" из 49 стран мы на седьмом месте с конца. Хуже, чем у нас, людям с нетрадиционной ориентацией будет отдыхать только в Сан-Марино, Монако, России, Армении, Турции и Азербайджане.

А возглавляет список Мальта — четвёртый год подряд. Страна набрала индекс в 90%: на острове легализованы однополые браки, а в прошлом году были введены гендерно нейтральные паспорта.


На втором месте Бельгия (73%), а далее — Люксембург (70%), Финляндия (69%), Дания (68%).

Ежегодный "Европейский радужный индекс" с 2009 года составляет ILGA-Europe — европейское отделение International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. 

Индекс ранжирует страны на основании того, как их законы и политика воздействуют на жизнь ЛГБТ+ людей. Учитываются такие показатели, как равенство, семейные вопросы, язык вражды, правовое признание, свобода высказываний и другие.


 


Источник: euroradio.fm
17:50 22/05/2019
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