Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Сотни силовиков пришли на церемонию прощания с транспортным прокурором

В концертном зале «Минск» состоялось прощание с бывшим транспортным прокурором Беларуси Анатолием Дудкиным. Он умер от онкологического заболевания на 55-году жизни.
1 из 9
Председатель Следственного комитета Иван Носкевич и генеральный прокурор Александр Конюк (в солнечных очках).
Анатолий Дудкин родился в 1964 году в Могилевской области. Работал прокурором Шкловского района (1995—1996), прокурором Могилевской области (1996—2007). В 2007—2014 Дудкин являлся Белорусским транспортным прокурором. 

В ноябре 2014 года Белорусская транспортная прокуратура была преобразована в управление Генеральной прокуратуры по надзору за соблюдением законодательства на транспорте и в таможенных органах, которое он и возглавил.


За день до его смерти умерла его мать.

На прощание с Дудкиным пришли сотни человек.













Источник: Наша нива
15:54 22/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Умер бывший транспортный прокурор Анатолий Дудкин
В школе Турова во время спортивного мероприятия умерла 9-летняя школьница
В Лунинецком РОВД скончался задержанный


Блоги
Ольга Карач
Обращение к Лукашенко
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o «тунеядских» детях, обсуждении...
Валерий Щукин
В Беларуси намерены легализовать наркотики
Игорь Драко
Убожество и политкорректность на Евровидении
Петр Рудковский
Гамафобія як з'ява і як этыкетка


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё