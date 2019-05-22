Сотни силовиков пришли на церемонию прощания с транспортным прокурором
В концертном зале «Минск» состоялось прощание с бывшим транспортным прокурором Беларуси Анатолием Дудкиным. Он умер от онкологического заболевания на 55-году жизни.
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Председатель Следственного комитета Иван Носкевич и генеральный прокурор Александр Конюк (в солнечных очках).
Анатолий Дудкин родился в 1964 году в Могилевской области. Работал прокурором Шкловского района (1995—1996), прокурором Могилевской области (1996—2007). В 2007—2014 Дудкин являлся Белорусским транспортным прокурором.
В ноябре 2014 года Белорусская транспортная прокуратура была преобразована в управление Генеральной прокуратуры по надзору за соблюдением законодательства на транспорте и в таможенных органах, которое он и возглавил.
За день до его смерти умерла его мать.
На прощание с Дудкиным пришли сотни человек.
Источник: Наша нива
15:54 22/05/2019