На краудфандинговой платформе "Моломола" начался сбор средств на белорусизацию всех церквей страны через издание и распространение 150 лучших белорусскоязычных христианских хитов на mp-3 дисках, USB и через QR-коды.





"В большинстве православных и протестантских церквей Беларуси, а также в некоторых костелах не звучит белорусский язык. Это делает христианское сообщество уязвимым перед российской пропагандой и ослабляет независимость Беларуси", - пишут организаторы.





"Мы издадим и бесплатно раздадим 3.000 mp-3 дисков плюс QR-коды для скачивания в сети и 300 USB-флешек со 150 лучшими белорусскоязычными христианскими песнями разных конфессий в каждый приход и церковную общину в Беларуси. Сборник также будет размещен в интернете для свободного использования, прослушивания и скачивания для дальнейшего распространения.





В Беларуси - около 3000 церковных приходов, приходов, общин. Идея в том, чтобы каждая православная, католическая, протестантская община бесплатно получила коллекцию 150 лучших белорусскоязычных христианских песнопений-сборник "белорусский христианский хит" в формате mp-3 с QR-кодом для скачивания либо USB-флешку. Будут напечатаны информационные открытки и плакаты с QR-кодом для скачивания сборника - и переданы в христианские общины для распространения и размещения на информационных стендах.





"Белорусский христианский хит" - музыкальная серия, которая была основана в 2008 году.





- Это инициатива трех человек: Валентины Шичко, Павла Северинца и Ольги Северинец - людей, которые занимаются христианским хитом уже 11 лет. Одна протестантка, другая католичка и православный - полностью межконфессиональная инициатива и масса хитов конфессиональная, - поясняет "Белорусскому партизану" сопредседатель БХД Павел Северинец.





- Договоренность о передаче хитов в церкви уже достигнута?





- По многим направлениям мы работаем с сотнями церковных приходов, парафий и общин (то ли по линии БХД, то по линии сайта Крыніца.інфо, через Кроплю.бай и магазин христианских сувениров), - в общем уже сейчас мы работаем более чем с тысячей общин.

Сама идея родилась из того, что во многих церквях за последний год мы услышали: мол, в Беларуси никогда порядка не было, а Европа антихристианская, так пускай придет Путин и наведет порядок. Очень опасное течение, перед которым нужно поставить преграду, убедив многих, что 80% белорусской истории за тысячу лет - это христианство, что здесь есть крепкая опора, Беларусь строила мощные государства с опорой на христианство, и не нужно искать спасения ни у какого царя Путина.





Этот политический аспект и подтолкнул нас к реализации проекта. Существует опасность, причем не только в Русской православной церкви, - даже в Костеле и протестантских церквях сегодня можно встретить людей, которые хотят прихода России. Это очень опасно.









- То есть, вы пытаетесь поставить заслону перед "русским миром" в белорусских церквях?





- Это действительно так.





И у нас есть с чем работать: за 11 лет мы сделали восемь сборок качественной музыки, разных хитов: и рок, и патриотические песнопения, и христианские гимны, и рэп - музыка на любой вкус.