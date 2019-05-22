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Мы не одиноки: "поле боя" в польском супермаркете после "битвы" за дешевую капусту

Вчера интернет наводнили фотографии "с поля боя", которое оставили покупатели одного из магазинов, принадлежащих известной польской сети.

И все из-за... ранней капусты, которая была переоценена с 3,99 до 1,99 злотых (это немногим более 1 белорусского рубля - по такой цене в Беларуси ни раннюю. ни прошлогоднюю капусту днем с огнем не купишь - прим. БП).


Кстати, как с сожалением отмечает gazetakrakowska.pl, это не первая такая ситуация. И предлагает посмотреть на другие "бои" в польских магазинах. 









"Белорусский партизан"
14:50 22/05/2019
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