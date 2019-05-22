И все из-за... ранней капусты, которая была переоценена с 3,99 до 1,99 злотых (это немногим более 1 белорусского рубля - по такой цене в Беларуси ни раннюю. ни прошлогоднюю капусту днем с огнем не купишь - прим. БП).









Кстати, как с сожалением отмечает gazetakrakowska.pl , это не первая такая ситуация. И предлагает посмотреть на другие "бои" в польских магазинах.































