Мы не одиноки: "поле боя" в польском супермаркете после "битвы" за дешевую капусту
Вчера интернет наводнили фотографии "с поля боя", которое оставили покупатели одного из магазинов, принадлежащих известной польской сети.
И все из-за... ранней капусты, которая была переоценена с 3,99 до 1,99 злотых (это немногим более 1 белорусского рубля - по такой цене в Беларуси ни раннюю. ни прошлогоднюю капусту днем с огнем не купишь - прим. БП).
Кстати, как с сожалением отмечает gazetakrakowska.pl, это не первая такая ситуация. И предлагает посмотреть на другие "бои" в польских магазинах.
"Белорусский партизан"
14:50 22/05/2019