Пьяный лунинчанин нахвастался на уголовную статью





По информации УВД Брестского облисполкома, сотрудниками уголовного розыска Лунинецкого РОВД раскрыто хулиганство.





Так, двое автовладельцев обратились в РОВД и сообщили, что кто-то повредил их авто.





В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили, что противоправные действия совершил 22-летний житель Лунинца.





Как оказалось, в тот день молодой человек гостил на квартире у приятеля. После совместного распития алкогольных напитков с друзьями злоумышленник вышел на балкон и начал стрелять из пневматического пистолета в стены соседнего дома, а также в припаркованные на стоянке около дома автомобили, причинив ущерб на общую сумму в 740 белорусских рублей.





Сотрудникам милиции правонарушитель пояснил, что пистолет купил еще в 2016 году через интернет, а в гости пришел с ним, так как хотел похвастаться покупкой перед товарищами.





В настоящий момент лунинчанин задержан и признан подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по ч.1 ст.339 УК РБ.