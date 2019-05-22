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Пьяный лунинчанин нахвастался на уголовную статью

Лунинчанин пришёл в гости и начал стрелять по машинам. Таким образом молодой человек «похвастался» перед приятелями пневматическим пистолетом.


По информации УВД Брестского облисполкома, сотрудниками уголовного розыска Лунинецкого РОВД раскрыто хулиганство.

Так, двое автовладельцев обратились в РОВД и сообщили, что кто-то повредил их авто.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили, что противоправные действия совершил 22-летний житель Лунинца.

Как оказалось, в тот день молодой человек гостил на квартире у приятеля. После совместного распития алкогольных напитков с друзьями злоумышленник вышел на балкон и начал стрелять из пневматического пистолета в стены соседнего дома, а также в припаркованные на стоянке около дома автомобили, причинив ущерб на общую сумму в 740 белорусских рублей.

Сотрудникам милиции правонарушитель пояснил, что пистолет купил еще в 2016 году через интернет, а в гости пришел с ним, так как хотел похвастаться покупкой перед товарищами.

В настоящий момент лунинчанин задержан и признан подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по ч.1 ст.339 УК РБ.

Источник: Медиа-Полесье
14:37 22/05/2019
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