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Автобус с туристами из России попал в смертельное ДТП в Италии. Были ли там белорусы, неизвестно

Недалеко от итальянского города Сиена в ДТП попал автобус, в котором находились российские туристы.


Инцидент произошел утром в среду на дороге между Сиеной и Флоренцией. Известно, что в результате ЧП автобус перевернулся.

Позже в посольстве РФ заявили, что один человек в результате аварии погиб. Предположительно, 10 граждан пострадали.

По некоторым данным, всего в автобусе находились 60 человек, из них большая часть - граждане России, передает mk.ru

Граждане еще каких стран были в автобусе, не сообщается. Учитывая, что белорусы часто пользуются услугами российских турфирм, не исключено, что там могли быть и наши граждане.


"Белорусский партизан"
13:32 22/05/2019
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