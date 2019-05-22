



Инцидент произошел утром в среду на дороге между Сиеной и Флоренцией. Известно, что в результате ЧП автобус перевернулся.





Позже в посольстве РФ заявили, что один человек в результате аварии погиб. Предположительно, 10 граждан пострадали.





По некоторым данным, всего в автобусе находились 60 человек, из них большая часть - граждане России, передает mk.ru





Граждане еще каких стран были в автобусе, не сообщается. Учитывая, что белорусы часто пользуются услугами российских турфирм, не исключено, что там могли быть и наши граждане.



