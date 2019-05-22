Автобус с туристами из России попал в смертельное ДТП в Италии. Были ли там белорусы, неизвестно
Недалеко от итальянского города Сиена в ДТП попал автобус, в котором находились российские туристы.
Инцидент произошел утром в среду на дороге между Сиеной и Флоренцией. Известно, что в результате ЧП автобус перевернулся.
Позже в посольстве РФ заявили, что один человек в результате аварии погиб. Предположительно, 10 граждан пострадали.
По некоторым данным, всего в автобусе находились 60 человек, из них большая часть - граждане России, передает mk.ru
Граждане еще каких стран были в автобусе, не сообщается. Учитывая, что белорусы часто пользуются услугами российских турфирм, не исключено, что там могли быть и наши граждане.
"Белорусский партизан"
13:32 22/05/2019