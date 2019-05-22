



Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 мая 2019 года примерно в 14:30, сообщили Телерадиокомпании « Телевид » в ОГАИ Речицкого РОВД.





Водитель автомобиля «Рено Логан» двигался по автодороге Р-82 «Октябрьский — Паричи — Речица», со стороны г. Речицы в направлении г. Светлогорска. На 90-м км, уходя от столкновения с внезапно падающим деревом, совершил на него наезд.





В результате наезда автомобиль развернуло и выбросило в правый по ходу движения кювет, где произошло столкновение с растущим деревом.





В ДТП пострадал пассажир автомобиля «Рено Логан» - двухлетний ребенок. Он госпитализирован в травматологическое отделение УЗ «Светлогорская ЦРБ».







