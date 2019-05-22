Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Из-за внезапно упавшего на дорогу дерева машина ушла в кювет - пострадал двухлетний ребенок

В Речицком районе водитель автомобиля пытался уйти от столкновения с деревом.


Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 мая 2019 года примерно в 14:30, сообщили Телерадиокомпании «Телевид» в ОГАИ Речицкого РОВД.

Водитель автомобиля «Рено Логан» двигался по автодороге Р-82 «Октябрьский — Паричи — Речица», со стороны г. Речицы в направлении г. Светлогорска. На 90-м км, уходя от столкновения с внезапно падающим деревом, совершил на него наезд.

В результате наезда автомобиль развернуло и выбросило в правый по ходу движения кювет, где произошло столкновение с растущим деревом.

В ДТП пострадал пассажир автомобиля «Рено Логан» - двухлетний ребенок. Он госпитализирован в травматологическое отделение УЗ «Светлогорская ЦРБ».



12:00 22/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Пьяный лунинчанин нахвастался на уголовную статью
Автобус с туристами из России попал в смертельное ДТП в Италии. Были ли там белорусы, неизвестно
Ну и ну! Двухлетний малыш на остановке в Слуцке выбрался из коляски и уехал на автобусе


Блоги
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o «тунеядских» детях, обсуждении...
Валерий Щукин
В Беларуси намерены легализовать наркотики
Игорь Драко
Убожество и политкорректность на Евровидении
Петр Рудковский
Гамафобія як з'ява і як этыкетка
Павел Севярынец
Расейская ядзерная бомба


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё