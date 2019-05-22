В цыганском поселке после омоновской облавы умерла женщина

Защищала внуков

Родственники настаивают, что покойная не смогла пережить стресса, передает радио Свабода





Поздно вечером 16 мая в ее дом ворвались омоновцы, и она, как могла, защищала своих несовершеннолетних четырех внуков. Детей и хозяйку положили лицом вниз на пол. В тот момент в доме не было мужчин.





«Бабушка просила, чтобы не пугали детей, - рассказывает о пережитом четырнадцатилетняя внучка покойной. - На это один из омоновцев ответил: "Сука, закрой рот, или я тебя порву на куски". Когда мой брат попросил бабушку успокоиться, чтобы с ней не сделали чего-то плохого, то на него омоновец направил оружие и приказал: "Закрой рот"».





По словам девушки, ее сестра начала задыхаться, но омоновцы не давали вызвать скорую помощь. Все в доме плакали. Во дворе милиционеры «все перевернули и где были замки посрывали их». По словам взрослых, омоновцы в поселок приехали на нескольких БТРах.





Они говорят, что дети теперь боятся ходить в школу и со страхом воспринимают грохот машин.

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«Врачи предостерегают от волнений»

Следующие два дня женщина жаловалась родственникам на боли в сердце. Говорила, что за свою жизнь с подобным обращением не сталкивалась. Упоминала рассказы своей матери об облавах полицаев во время нацистской оккупации и сравнивала их с пережитым сейчас. Советовала родным, чтобы «они бежали из Беларуси, потому что здесь им жизни не будет».





«Врачи предостерегали ее от волнений. Предупреждали, что ослабленный онкологией организм может не выдержать. А после вторжения омоновцев у нее подскочило давление. Его сбили таблетками», - говорит внучка.





Покойницу не возили в морг, по цыганским традициям делать вскрытие - грех.





О том, что причиной смерти стал отрыв тромба, ее родственники говорят со слов медиков, которые констатировали смерть. По их словам, врач скорой помощи заверил, что тромб оторвался из-за стресса. В свидетельстве о смерти ее причина обозначена кодом 125.1А, что означает «атеросклеротическая болезнь сердца».





Онкологию у Лидии Юрченко обнаружили 8 лет назад. Осложнений не фиксировалось, говорят ее родные. Умерла она в коридоре, сидя на диване.





Похоронят ее 22 мая на Гребенёвском кладбище. Проводить покойную придет весь цыганский поселок.









Медик-эксперт: Сосудистые заболевания стрессозависимые

«Конечно, если в дом с насилием врываются, то человек оказывается в состоянии стресса», - говорит могилевский медик, который согласился на условиях анонимности прокомментировать историю со смертью жительницы Гребенёво.





По его словам, сосудистые болезни стрессозависимые. «Инфаркты, инсульты стрессами могут быть спровоцированы, и вероятность катастрофического исхода для больного очень высокая», - поясняет собеседник.





Вместе с тем эксперт предостерегает от преждевременных выводов, ведь ситуация, по его мнению, требует специальных экспертиз, помогающих выяснить природу появления тромба. Нюансов здесь очень много, говорит он.





«Но, повторюсь, острые сосудистые болезни могут быть спровоцированы стрессами», - подытоживает медик.





Что творили омоновцы в поселках компактного проживания цыган

16 мая были задержаны десятки цыган в могилевских поселках их компактного проживания: Гребенёво и Чапаевка. Вооруженные омоновцы появились вскоре после того, как правоохранителям стало известно о похищении и смерти могилевского сотрудника ГАИ Евгения Потаповича.









19 мая их освободили из изолятора временного содержания. Каждый был допрошен по делу об убийстве Потаповича. Некоторые утверждают, что из них пытались выбить показания. Цыган содержали под стражей, как мелких хулиганов.









По словам председателя общественного объединения «Белорусская диаспора цыган» Олега Козловского, милиционеры приходили к цыганам во всех регионах Беларуси.





Цыгане из могилевского поселка Чапаевка обратились к помощнику президента по Могилевской области Михаилу Русому, чтобы тот защитил их от «давления и угроз со стороны правоохранительных органов».









Какова официальная позиция в вопросе преследования цыган

Официальная информация о причастности представителей цыганского меньшинства к убийству милиционера не озвучивалась. Такая информация фигурировала в предсмертном сообщении коллегам в Viber лейтенанта Потаповича, о чем стало известно из телеграмм-канала NEXTA.





Факт массового задержания представителей цыганской диаспоры не признают ни Следственный комитет, ни Министерство внутренних дел. Там утверждают, что "с цыганами, возможно, проводили беседы".













21 мая первый заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский на вопрос БелаПАН, не считает ли он, что МВД должно извиниться перед цыганами, ответил: "Может быть, и нужно. Не знаю, будем ли".



