Молодая женщина чуть не умерла после родов. Ее муж винит врачей

О том, что произошло в витебском роддоме №2, Павел написал в письме в редакцию Витебского курьера





Беременность у 26-летней Ани протекала без патологий. Женщина вела здоровый образ жизни, выполняла все предписания врача и ни разу не лежала на сохранении. Когда встал вопрос о том, где будут проходить роды, местный гинеколог посоветовал будущей маме поехать в Витебск. Аня и Павел поговорили с друзьями, решили выбрать платные роды и заключили договор с городским роддомом №2.





В областной центр роженица приехала 23 апреля на сроке в 40 недель. И 29 апреля врачи поставили Ане ламинарии для стимуляции родовой деятельности, а 30 апреля Татьяна Романовская сделала женщине медленное кесарево сечение.





По словам мужа, роды прошли нормально. Остаток дня, как и положено, роженица провела в отделении реанимации, а назавтра ее перевели в обычную палату.





"1 мая Аня говорила мне о неприятных ощущениях, но отмечала, что боли терпимые, – рассказал Павел. – А уже на следующий день к обеду написала, что ей очень плохо, что у нее кружится голова и что она обратилась к врачам. После этого жена перестала выходить на связь".





Павел вспомнил, как пытался дозвониться в роддом, чтобы узнать, что случилось. Только спустя несколько часов мужу и новоиспеченным бабушкам стало известно, что у женщины открылось внутреннее и внешнее кровотечение и что ее прооперировали.





На следующий день Павел с родственниками приехал в Витебск. Оказалось, что Аня после тяжелейшей операции находится в реанимации Витебской областной больницы, что она потеряла много крови и что у нее сильно нарушены функции почек и печени.





"Врачи не делали никаких прогнозов, сказали только, что состояние моей жены очень тяжелое, – вспомнил Павел. – Мы боялись самого худшего. Больше двух недель Аня провела в реанимации, перенесла еще одну операцию, буквально заново училась ходить. К счастью, сегодня сильный молодой организм жены потихоньку восстанавливается, но она больше никогда не сможет иметь детей".





Новорожденную дочку, которую назвали Дариной, Павел забрал из витебского роддома еще 6 мая. Сейчас младенцем в Новолукомле занимаются бабушки, а Павел проводит время с женой – делает ей массаж, помогает встать на ноги. В больницу молодой человек ходит как на работу.









"В первое время ежедневно мы ездили в Витебск из Новолукомля. Потом я нашел вариант в областном центре – остановился у родственников, чтобы целыми днями быть рядом с женой. Мне даже в реанимацию лечащий врач пропуск выписал, – рассказал Павел. – Я ведь заранее брал отпуск, чтобы первый месяц помогать жене с новорожденной дочкой. А получилось вот так. Аня еле выжила, а Дарина в первые дни своей жизни не получает грудное молоко, материнскую любовь и ласку".





По мнению Павла, в произошедшем виновата халатность врачей роддома, которые вовремя не обнаружили у Анны внутреннее кровотечение и не предприняли необходимые меры, хотя роженица жаловалась медперсоналу на плохое самочувствие.





Заявление с просьбой провести служебную проверку мужчина отправил в Министерство здравоохранения и в облздрав, а также обратился в Следственный комитет. Официальных ответов Павел пока не получил, но, по имеющейся у него информации, проверки уже начались.





Журналисты тем временем связались с заместителем главного врача по медицинской части Витебского городского клинического роддома №2 Татьяной Романовской, которая непосредственно и оперировала Анну, чтобы получить ее комментарий по этой ситуации.





"Я могу лишь сказать, что Анне своевременно и в экстренном порядке была оказана помощь в полном объеме, что позволило в конечном итоге спасти ей жизнь, – отметила она. – У пациентки была исходная небольшая анемия.





Но после родов, как во время перевода мамочки из реанимации в послеродовую палату, так и в дальнейшем состояние женщины по гемодинамическим показателям было удовлетворительным. Анна находилась под наблюдением персонала, занималась ребенком, прикладывала его к груди.





Когда у женщины внезапно возникли схваткообразные боли, то врачи посчитали, что, вероятно, это почечная колика и сразу позвонили мне, несмотря на то, что я была в отпуске. Я сказала срочно сделать анализы, УЗИ и перевозить пациентку в операционную.





Когда я приехала буквально через полчаса на такси в роддом, то врачами уже был проведен весь комплекс консервативных мероприятий для остановки кровотечения. К сожалению, эффекта не было, поэтому на консилиуме было принято решение переходить к оперативному лечению для остановки кровотечения.





Были проведены операция и интенсивная комплексная терапия с переливанием крови, плазмы и препарата «Октаплекс», одна ампула которого стоит порядка 700 долларов. После этого совместно с врачами областной больницы мы приняли решение, что пациентку следует перевезти в многопрофильное медицинское учреждение.





Изначально планировалось, что ребенка оставим здесь, потом, когда маме станет лучше, переведем ее обратно и выпишем их вместе, но родственники роженицы впоследствии сами забрали новорожденную домой.









Я хочу подытожить, что осложнение, которое было у Анны, встречается один раз на десятки тысяч родов. И только благодаря оперативному вмешательству, наличию всех необходимых препаратов и квалифицированному оказанию медицинской помощи совместно с врачами областной больницы мы сохранили женщине жизнь, и сегодня пациентка идет на поправку".