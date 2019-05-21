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Могилевчанин до смерти избил жену и считал, что она уснула

Могилевчанин до смерти избил жену. Как сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова, 33-летний аппаратчик одной из организаций города обратился милицию и рассказал, что его жена не проснулась.


Утром, собираясь на работу, он не стал ее будить, а вернувшись вечером и обнаружив ее в той же позе, заволновался. Потрогав женщину и убедившись, что она неестественно холодна, вызвал милицию. 

Правоохранители  на лице женщины обнаружили гематому верхнего века и многочисленные ссадины на руках, ногах, шее и лице.
 
- Оказалось, что могилевчанин явно не договаривал, рассказывая о том, что супруга «просто не проснулась», - отметила Елена Симонова. - Выяснилось, что накануне супружеская чета распивала спиртные напитки, а после поссорилась. В пылу разбирательств мужчина, не сдержав эмоций, ударил супругу четыре раза рукой в голову, чем причинил тяжкие телесные повреждения, от которых 45-летняя женщина после скончалась. Уснув в алкогольном бреду, он не особо следил за тем, где расположилась его вторая половина и каково ее состояние, а утром, решив, что она спит, ушел.
 
Мужчина задержан, ранее он к уголовной и административной ответственности не привлекался. 

Источник: mogilevnews.by
10:01 22/05/2019
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