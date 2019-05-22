Какие специалисты будут востребованы в цифровую эпоху?

Илья Юрьев, общаясь с журналистами во время «SAP Форума Минск-2019», Одна из важных задач IT-сообщества и бизнеса, заинтересованного в успешном развитии в информационную эпоху, − это имплементация IT-разработок в реальный сектор экономики, отметил управляющий директор SAP в странах СНГобщаясь с журналистами во время «SAP Форума Минск-2019», пишет Завтра твоей страны.





Всплывают новые вызовы, стоящие перед разработчиками цифровых продуктов и тех, кто их использует в бизнес-процессах, − понимание первыми особенностей работы компаний и реального сектора и умение вторыми грамотно формировать запросы.





— Скорость развития и потребления новых технологий требует от молодых профессионалов не только технических знаний, но и понимания потребностей компаний, − отметил Илья Юрьев.





Для развития современных знаний и навыков у студентов Университетский альянс SAP и IBA Group создал специальные курсы в девяти отечественных вузах. За последнее десятилетие подготовку на них прошли 700 студентов.









Однако в университетах и на дополнительных курсах изучение разных дисциплин идет в отрыве друг от друга и чаще всего базируется в основном на теории. А для будущей карьеры студентов на профильных факультетах крайне важна практика.





Важно дать студентам знания, показать возможности в бизнес-процессах, развить те навыки, которые сделают их востребованными после окончания вуза. То есть не просто предоставлять готовую информацию, а научить решать конкретные задачи в работе компаний, считает управляющий директор SAP в странах СНГ.





Для этого Белорусский государственный университет, SAP и IBA Group открыли при главном вузе страны лабораторию SAP Next-Gen Lab, где студенты разных факультетов будут практиковать свои навыки и работать над созданием интеллектуальных продуктов для бизнеса. Студенты объединяются в команды и работают над конкретными проектами по заказу представителей бизнеса.





В такие команды входят студенты с разных факультетов – разработчики, будущие экономисты и дизайнеры, те, кто изучает международные отношения. В итоге они продумывают проект с разных сторон, как это делали бы в компании по разработке IT-продуктов.





− Такая форма позволяет разрабатывать новые подходы, методики образования, увлекать студентов, использовать для обучения прорывные технологии, − подчеркнул заведующий кафедрой многопроцессорных систем и сетей факультета прикладной математики и информатики БГУ Сергей Марков.





Многие компании могут заинтересоваться сотрудничеством с лабораторией при университете, чтобы получить «свежий» продукт, считают эксперты.





− Со студентами и бизнес-заказчиками мы выбираем конкретные кейсы, рассматриваем все самые современные возможности SAP в части цифровых двойников, искусственного интеллекта. Благодаря свежему взгляду, студенты способны решать привычные задачи иными способами, − признал директор первого департамента по разработке IBA Group Дмитрий Коневцев.





Если первая в стране Next-Gen Lab покажет успешность применяемых методов обучения, а от компаний будут поступать новые заявки на продукты для решения их бизнес-задач, подобные лаборатории откроют и в других учебных заведениях страны.





Чем больше развиваются цифровые технологии, облегчающие и ускоряющие процессы в компаниях, тем более важную роль они будут играть в реальном секторе и тем выше будет спрос на профессионалов в бизнесе, разбирающихся в особенностях программного обеспечения для управления бизнес-операциями и отношениями с клиентами.





Уже сейчас на экономических специальностях всех вузов Германии обязательно изучение курсов SAP, подчеркнул Дмитрий Коневцев.





− Беларусь славится высоким уровнем подготовки программистов. Их можно брать на работу сразу после окончания вуза, тем более что многие из них уже во время обучения начинают работать. Но важно обучать не только программистов. Для успешной цифровой трансформации нужны два вида специалистов – программисты, которые разбираются в цифровых двойниках, искусственном интеллекте и в новых тенденциях, и методологи-консультанты, которые могут поставить им задачу, − отметил Дмитрий Коневцев в комментарии Завтра твоей страны.



