Солигорская спелеолечебница попала в New York Times
Газета New York Times опубликовала большую богато иллюстрированную статью, посвященную Республиканской больнице спелеолечения, которая находится в Солигорске.
В материале действие целебного воздуха шахт на здоровье описывается на примере одного из посетителей – 40-летнего менеджера австрийской компании в Беларуси Юрия Лукашени.
Как пишет издание, зарабатывает он достаточно, чтобы регулярно возить семью в такие солнечные места, как Испания или Греция. Но поездка, которой ждет, пожалуй, больше всего, – в Солигорск.
«Конечно, сначала было страшновато», – рассказал он, вспоминая свое первое путешествие на глубину 420 метров под землей, где и находятся лечебно-оздоровительные залы и палаты для отдыха.
Зато сейчас Юрий, приехавший в больницу уже в шестой раз, говорит, что не променяет ежегодное «паломничество» в солигорский санаторий ни на что другое.
«Мне становится лучше сразу, как только сюда попадаю. Предпочту провести две-три недели в соляной шахте, чем на яхте», – приводит слова Лукашени издание.
Как сообщает газета, санаторий был открыт всего за несколько месяцев до распада Советского Союза в 1991 году, но с тех пор стабильно рос.
Сейчас поправить здоровье в подземный городок приезжает около 4 тысяч человек в год. Половина его посетителей – из Беларуси, другая – иностранцы, в основном россияне, отмечает New York Times.
09:17 22/05/2019