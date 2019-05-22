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Розыск: В Минске разыскиваются подростки, распылившие краску на лицо прохожего

В столице компания подростков распылила минчанину на лицо и одежду краску. Инцидент произошел еще 23 апреля, однако по сей день хулиганы не найдены.


Потерпевший рассказал, что все произошло в 19:15 на шестнадцатом этаже дома № 97 на улице Притыцкого.

После этого молодые люди направились в сторону станции метро «Каменная Горка». На полу и стенах метрополитена они краской сделали надпись.

Если вам что-нибудь известно о подростках, изображенных на видео, просьба обратиться по этим номерам: 8 (029) 343-40-57, 8 (029) 519-47-43, 8 (029) 114-12-01, 102.

Кoнфиденциальность гарантируется.

Видео: ГВД

09:16 22/05/2019
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