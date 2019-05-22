



Интересной и полезной новостью с Медиа-Полесье поделилась Олимпиада Леоновец, хозяйка музея-усадьбы гончара в деревне Городная.





Накануне Олимпиада Дмитриевна нашла в лесу сразу целую семью боровиков: шесть братьев. Есть среди них грибочки средних размеров, а есть совсем крохотные.





– Не жалко было отрывать от земли такие маленькие? – спрашиваем.





– Это же боровик, если ты его увидел, то он больше не растет, – уверенно отвечает Олимпиада Дмитриевна. – Проверено на практике. Я неоднократно находила маленькие грибы, оставляла их нетронутыми. Через три-четыре дня приходишь, рядом с ним его младшие, ранее не замеченные братья вырастали и взрослели, а он таким же крохотным и сидел, словно карлик. И уже весь трухлявый. То, что в народе давно подмечено, правда. Если человек увидит гриб, его дальнейший рост немедленно прекращается. Поэтому, увидел – бери и не раздумывай.





Олимпиада Дмитриевна грибник завзятый. Знает места, где растут первые весенние боровики. Сначала «юровские», потом «никольские», затем – «троецкие». Лес большой, десятки гектаров, но она точно знает, под каким деревом они появятся. Четыре года подряд все три вида боровиков собирает.









Окружающий Городную лес всегда был грибным. Но, к сожалению, сегодня его массово вырубают. Свою пагубную роль в этом сыграл жук-короед.





– Знаю я одну горку в лесу, как пойду туда, всегда целую корзинку «никольких» грибочков соберу. В этом году пришла туда, а горки моей нет…Деревья вырубили. Я даже плакала. Такое место было красивое. Жук-короед уничтожил деревья…





Как и каждая хозяйка, Олимпиада Дмитриевна сушит грибы, маринует либо отваривает, пропускает через мясорубку и прячет в морозильник. А зимой печет блины с грибами. И летом, когда гостей принимает в музее-усадьбе гончара. Гости отмечают, что такие вкусные блины пекут только в Городной.



