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Писательница из Омана получила Букеровскую премию

Писательница из Омана Джоха Альхартхи (Jokha Alharthi) стала лауреатом престижной международной Букеровской премии (Man Booker International Prize) 2019 года, сообщается на сайте оргкомитета премии.


Писательница удостоена премии за роман «Небесные тела» (Celestial Bodies). Отмечается, что приз в 50 тысяч фунтов стерлингов, «который оценивает лучшие работы переведенной художественной литературы по всему миру», разделен поровну между Альхартхи и переводчиком Мэрилин Бут.

«Джоха Альхартхи, первый романист-женщина из Омана, чья книга переведена на английский, первый автор из стран Персидского залива, получивший премию», - сообщается на сайте премии.


07:38 22/05/2019
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