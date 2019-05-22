Смерч пронесся в Польше, разрушил более 100 домов
Недалеко от польского Люблина в районе Войцехов пронесся сильный смерч. Разрушены более 100 зданий.
Фото: twitter.com/SWPolska
Недалеко от польского Люблина в районе Войцехов пронесся сильный смерч.
Сильный смерч разрушил более 100 зданий, среди которых 42 жилых дома, недалеко от польского Люблина в районе Войцехов. В результате разгула стихии пострадал один человек, сообщает радиостанция RMF FM.
Сильный ветер сносил крыши зданий и вырывал деревья из земли. Восстановлением домов совместно с местными жителями займутся военные, пишет korrespondent.net
В настоящее время в пострадавшем от стихии районе отключено электричество, а также не работает водопровод.
07:33 22/05/2019