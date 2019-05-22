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Фотофакт: инсталляцию в Серебрянке собрали из… старой мебели и хлама

Необычный арт-объект, представляющий собой две руки, сложенные в форме сердца, появился в Ленинском районе столицы рядом со стадионом возле средней школы №134, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Чем же он необычен? Инсталляция собрана из… старой мебели и хлама, который предоставили местные жители. Они же и принимали участие в создании композиции. А придумали проект и помогли в его воплощении художники немецкой стрит-арт группы Bosso Fataka.

Чего здесь только нет – обычные доски, дверцы шкафчиков, панель управления стиральной машины, лыжи еще советских времен и даже кинескоп старого телевизора!

Отметим, что объект появился в том числе благодаря содействию администрации Ленинского района.


07:04 22/05/2019
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