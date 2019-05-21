Такая информация размещена на сайте БПС-Сбербанка, сообщае т корреспондент агентства «Минск-Новости».





Предполагается, что рассчитаться за проезд в транспорте смогут обладатели бесконтактных карточек любого банка, а также владельцы смартфонов, брелоков, часов и других мобильных устройств, поддерживающих технологию NFC. Данную возможность поначалу предоставят в 30 трамваях, курсирующих по маршруту № 6 из Серебрянки в Зеленый Луг и обратно. В случае успешной реализации пилотного проекта сервис хотят распространить на весь столичный общественный транспорт. Пока технологию решили опробовать на самом протяженном трамвайном маршруте.





Процесс оплаты не будет отличаться от такового с помощью уже знакомых горожанам БСК (бесконтактных смарт-карт). Так, следует поднести карту к валидатору и дождаться звукового сигнала с текстовым сообщением. Стоимость проезда составит 60 копеек. Проверять оплату будут по аналогии с электронными проездными: потребуется поднести банковскую карту к терминалу.





С историей поездок, в том числе на метро, и сведениями о расходах можно ознакомиться в личном кабинете пассажира на сайте системы.











