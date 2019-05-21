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Начнут с трамвая. Оплатить проезд в наземном транспорте столицы можно будет банковской картой

С 23 мая в опытную эксплуатацию запускают сервис оплаты проезда банковскими бесконтактными картами в наземном транспорте Минска. Пока он будет функционировать в трамваях маршрута № 6 «ДС «Серебрянка» – ДС «Зеленый Луг».

Такая информация размещена на сайте БПС-Сбербанка, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Предполагается, что рассчитаться за проезд в транспорте смогут обладатели бесконтактных карточек любого банка, а также владельцы смартфонов, брелоков, часов и других мобильных устройств, поддерживающих технологию NFC. Данную возможность поначалу предоставят в 30 трамваях, курсирующих по маршруту № 6 из Серебрянки в Зеленый Луг и обратно. В случае успешной реализации пилотного проекта сервис хотят распространить на весь столичный общественный транспорт. Пока технологию решили опробовать на самом протяженном трамвайном маршруте.

Процесс оплаты не будет отличаться от такового с помощью уже знакомых горожанам БСК (бесконтактных смарт-карт). Так, следует поднести карту к валидатору и дождаться звукового сигнала с текстовым сообщением. Стоимость проезда составит 60 копеек. Проверять оплату будут по аналогии с электронными проездными: потребуется поднести банковскую карту к терминалу.

С историей поездок, в том числе на метро, и сведениями о расходах можно ознакомиться в личном кабинете пассажира на сайте системы.




22:01 21/05/2019
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