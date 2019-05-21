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Ну и ну! Двухлетний малыш на остановке в Слуцке выбрался из коляски и уехал на автобусе

Двухлетний ребенок на остановке в Слуцке, пока его мать немного отвлеклась, выбрался из коляски и уехал на автобусе, сообщила газета "Інфа-Кур’ер" со ссылкой на очевидцев.

Забавный инцидент, по информации издания, произошел во вторник 21 мая на остановке общественного транспорта "Аптека", находящейся на улице Ленина в центре города.

Сообщается, что женщина находилась на остановке с ребенком, сидящем в детской коляске. Однако когда женщина разговаривала по мобильному, он сумел выбраться и зашел в автобус № 21 и уехал.

Неравнодушные случчане тут же позвонили в милицию и диспетчеру автобусного парка. Немного позже выяснилось, что малыша заметила кондуктор, так что его жизни ничего не угрожало.

Впоследствии малолетний путешественник был возвращен гражданке.
21:36 21/05/2019
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