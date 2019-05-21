Суд по этому головному делу длиться уже несколько месяцев, сообщает ресурс «Коммерческий курьер». Обвиняемым проходит 17-летний Валентин Кухарев, который по версии следователей из-за личного конфликта напал на Анастасию Талыш и нанес ей смертельные раны. Труп студентки молодой человек спрятал недалеко от своего дома. Потерпевшей по делу проходит мама девушки – Валентина Олеговна.





– Изначально обвиняемый дал признательные показания, детально рассказал об убийстве: «Потерпевшая лежала на земле, я положил ей на горло черенок лопаты и стал на него», – рассказал на суде прокурор. – Из них следовало, что обвиняемый отдавал отчет своим действиям. Он прекратил расправу только, когда из горла девушки пошла кровь. После убийства он забрал вещи погибшей: мобильник и сумку. Сумку он выбросил в трубу под автотрассой, найденный деньги потратил в кафе. Телефон позже обнаружили следователи.





Сейчас молодой человек не признает своей вины и заявляет, что написал признание «под давлением» (Прим.: Следствием эта информация не подтвердилась).





Прокурор считает, что вина подсудимого доказана полностью, и запросил для него 11 лет и 1 месяц заключения.









Адвокат выстроил линию защиты на полном отрицании предъявленных обвинений и попросил суд об оправдательном приговоре. Прежде всего потому, что не была установлена достоверная причина смерти девушки. Обвинение объяснило это тем, что из-за того, что тело долгое время находилось на открытом воздухе, не удалось установить точную причину и дату смерти.





Суд объявил перерыв по делу до 28 мая.