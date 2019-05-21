Летом 1989 года в расположении воинской части в Москве военнослужащий белорус обнаружил случайно боеприпасы: желтый тканевый мешок с пометкой «Тетрил», в котором лежали три шашки весом почти 500 граммов, оранжевый мешок «Гекфол» с двумя шашками весом около 340 граммов. Эти вещества, использующиеся в качестве допдетонаторов в авиационных средствах поражения, молодой военный решил оставить себе.





Из Москвы он вез в белорусскую деревню заряды поездом и на автотранспорте, а затем хранил в доме в деревне Симоничи. С тех пор он время от времени перепрятывал находку, иногда складировал боеприпасы даже под кроватью в спальне.





– Мужчину признали виновным в незаконном приобретении, транспортировке и хранении боеприпасов. И назначили наказание: год исправительных работ с удержанием из зарплаты 15% в доход государства, – рассказали в пресс-службе Гомельского облсуда.





Приговор еще может быть обжалован.



