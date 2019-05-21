Сельчанин убил двух сестер в селе под Витебском ради 90 долларов

Напомним, 3 января 2019 года в собственном доме в деревне Присушино нашли двух убитых родных сестер. Одной было 76 лет, второй — 78.





Вскоре милиция задержала 49-летнего мужчину, жителя соседней деревни. Он не имел постоянного источника дохода, иногда помогал пенсионеркам по хозяйству и знал, где они хранят деньги.





По версии следствия, днем 30 декабря мужчина проник в дом и стал избивать пожилых женщин деревянной палкой. Жертвы умерли на месте. Затем обвиняемый завладел имуществом и деньгами пенсионерок на общую сумму не менее 179 рублей и скрылся.





Выходит, тела сестер нашли только на четвертый день после их смерти.





Мужчина признает вину частично. Он был судим, в том числе за убийство, совершенное с особой жестокостью.





В этот раз сельчанина обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также разбое. На одежде обвиняемого обнаружили кровь погибших.