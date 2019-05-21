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СМИ сообщают, что в Украине вербовали девушек для проституции в Минске

В украинском городе Кривой Рог (Днепропетровская область) вербовали девушек в возрасте от 18 до 25 лет для проституции в Минске. Преступников разыскивает полиция, сообщает «Радые Свабода».

Полиция предполагает, что лица, которые занимались вербовкой, причастны к целой преступной группировке. Стало известно, что украинкам обещали устройство на работу волонтерами и везли в Минск. Здесь их должны были обеспечить арендованной квартирой и зарплатой 400 долларов. Однако, когда девушки приезжали в Беларусь, у них отбирали паспорта и заставлять стоять на коленях в общественных местах, изображая попрошаек и собирать деньги якобы «на лечение ребенка».

Со слов свидетелей, встречали украинок в одном из спальных районов города Украины, потом их перевозили в центральный «Квартал 95» (тот самый криворожский район, в честь которого Зеленский назвал свою компанию), а оттуда – в Киев и потом в Минск.

Есть информация, что одной из «точек» на территории нашей страны была площадка рядом со станцией метро «Петровщина». На данный момент следователи изучают документы по семи украинским телефонным номерам. Скорее всего, они принадлежат подозреваемым.
19:57 21/05/2019
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