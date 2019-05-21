Об этом сообщает ВВС





По словам ученых, к 2100 году уровень морей может подняться почти на два метра, что может привести к переселению сотен миллионов человек.





До нового исследования некоторые ученые считали, что подсчеты касательно повышения уровня моря являются достаточно скромными.





Исследователи также обеспокоены тем, что современные модели, которые прогнозируют влияние таяния ледников на уровень моря, не учитывают все факторы.





К слову, скорость таяния ледников в Арктике выросла примерно в три раза.



