"В школах созданы все условия для празднования выпускных. Для из безопасного проведения. Все-таки это праздник прощания со школой, а не какой-то другой, и лучше его проводить в стенах учебного заведения", - рассказала журналистам заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования – начальник управления общего среднего образования министерства образования Беларуси Ирина Коржова.





Она обратила внимание на то, что даже в случае выбора другого места проведения выпускных вечером, ответственность за это будут нести лично директора школ, а не выпускники и не их родители.









"Да, окончательный формат выпускного может определить руководитель учреждения образования совместно с родительским комитетом. Но ответственность при этом за принятое решение будет лежать исключительно на руководителе УО. Лично", - сообщила она.





В 2019 году белорусские школы заканчивают 55,4 тыс. одиннадцатиклассников и 85,6 тыс. девятиклассников.



