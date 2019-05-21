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Минобразования настоятельно рекомендует отмечать выпускные в стенах школ

Выпускные вечера у нынешних 11-классников пройдут в Беларуси 8 и 9 июня. Проводить их в министерстве образования настойчиво советуют именно в стенах школ, а не за их пределами. А личную ответственность за любые иные решение полностью возложили на директоров школ.

"В школах созданы все условия для празднования выпускных. Для из безопасного проведения. Все-таки это праздник прощания со школой, а не какой-то другой, и лучше его проводить в стенах учебного заведения", - рассказала журналистам заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования – начальник управления общего среднего образования министерства образования Беларуси Ирина Коржова.

Она обратила внимание на то, что даже в случае выбора другого места проведения выпускных вечером, ответственность за это будут нести лично директора школ, а не выпускники и не их родители.


"Да, окончательный формат выпускного может определить руководитель учреждения образования совместно с родительским комитетом. Но ответственность при этом за принятое решение будет лежать исключительно на руководителе УО. Лично", - сообщила она.

В 2019 году белорусские школы заканчивают 55,4 тыс. одиннадцатиклассников и 85,6 тыс. девятиклассников.


20:21 21/05/2019
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