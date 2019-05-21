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Служба собственной безопасности МВД разбирается в самоубийстве сотрудника ГАИ

Служба собственной безопасности Министерства внутренних дел Беларуси проводит служебное разбирательство по факту гибели лейтенанта Потаповича в Могилеве.

В минувший понедельник Следственный комитет Беларуси сообщил, что основной версией гибели сотрудника ГАИ Могилева Евгения Потаповича является самоубийство. Напомним, тело 22-летнего сотрудника милиции было обнаружено 16 мая с огнестрельным ранением в голову. Первоначальной версией следствия было убийство сотрудника органов внутренних дел при исполнении служебного долга.

"Как только стало известно, что это был суицид, руководство ведомства дало поручение службе собственной безопасности разобраться в ситуации", – сообщил Sputnik во вторник источник в МВД Беларуси.

По его словам, по таким фактам всегда проводится проверка службой собственной безопасности ведомства.


По итогам проверки будут приняты соответствующие меры, отметил собеседник агентства.

Следствие отработало различные версии гибели 22-летнего инспектора ГАИ Евгения Потаповича и сейчас рассматривает только суицид, информация о том, что его похитили на черной "Волге" и убили, официального подтверждения не нашла, заявили в СК в понедельник.


Sputnik.by
19:11 21/05/2019
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