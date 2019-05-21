Из-за жары кукуруза превращается в попкорн прямо в поле





На текущей неделе в китайской провинции Юньнань столбик термометра зашкаливает из-за аномальной жары. Последние несколько дней температура держится в пределах 40-42°C. В регионе из-за высоких температур и засухи объявлен «желтый» уровень опасности. На полях кочаны кукурузы высыхают, а зерна превращаются в попкорн.