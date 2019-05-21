«Белпочта» может начать доставку лекарств на селе

Вице-премьер также поддержал предложение почтальонов по доставке лекарств жителям сельской местности, сообщает пресс-служба правительства. Такая услуга будет востребована особенно пожилыми сельчанами в населенных пунктах, где нет аптеки или фельдшерско-акушерского пункта.





«Наша общая задача — максимально приблизить весь спектр оказываемых почтой, банковской системой услуг к населению, невзирая на то, где гражданин проживает: в крупном городе или на селе», — сказал Александр Турчин.





Также в ходе встречи шла речь и повышении зарплат почтальонов. «Белпочта» уже разрабатывает систему материального стимулирования для них.