



Выяснилось, что потерпевший в вагоне познакомился с мужчиной, оба возвращались домой с заработков и решили это отметить, не обошлось и без спиртного.





В ходе беседы товарищи обменялись информацией о заработанной сумме. Наутро, когда брестчанин проснулся, обнаружил, что нет его багажа, да и вчерашний приятель уже покинул поезд.





Правоохранители по горячим следам установили, что кражу совершил новоиспеченный «друг» – житель Барановичей Т., 1960 г.р.





Мужчина рассказал, что после того, как узнал, сколько денег заработал В., решил забрать их. Подозреваемый дождался, пока уснет брестчанин, взял его сумку, достал портмоне потерпевшего, вынул оттуда паспорт и оставил под подушкой В.



