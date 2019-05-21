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РПЦ не понравилось сообщение о новой резиденции для патриарха

РПЦ опровергает сообщения о строительстве резиденции патриарха Кирилла под Петербургом (РФ).
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Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков в комментарии «Говорит Москва» опроверг новость The Bell о том, что территорию бывшего подворья служащих Феодоровского государева собора в городе Пушкин под Санкт-Петербургом реставрируют под личную резиденцию патриарха.

Волков сказал, что в комплексе появится только «пространство для пребывания главы РПЦ». «Это у них ложная информация, не соответствующая действительности. Резиденция патриарха там не планируется», — подчеркнул Волков.


По его словам, на территории исторического комплекса есть храм, и, естественно, он тоже попадает под реставрацию. Кроме того, в плане реконструкции запланировано и наличие некого пространства для нужд русской церкви, в том числе, для визитов патриарха.

Представитель РПЦ отметил, что пока не знает, будут ли передаваться комплекс или его часть в собственность церкви.

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Стоимость реконструкции исторического комплекса составляет 2,8 миллиарда рублей (около $45 млн - прим. БП), не включая расходов на внутреннее убранство. Оно может обойтись в эквивалентную или большую сумму.

У патриарха уже есть резиденция в подмосковном Переделкине. 

Источник: snob.ru
15:35 21/05/2019
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