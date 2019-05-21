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СК: главного анестезиолога отпустили из-под стражи под личное поручительство

Александр Дзядзько, о задержании которого СК сообщил в пятницу, 17 мая, отпущен на свободу. Но он остается в статусе подозреваемого по уголовному делу.


Как сообщила TUT.BY официальный представитель СК Юлия Гончарова, к Александру Дзядзько применена мера пресечения в виде личного поручительства, он остается в статусе подозреваемого. Расследование уголовного дела Главным следственным управлением СК продолжается.

При личном поручительстве заслуживающие доверия лица берут на себя письменное обязательство о том, что подозреваемый или обвиняемый, находясь на свободе, не скроются от органа уголовного преследования и суда, не будут препятствовать расследованию дела или рассмотрению его судом и не будут заниматься преступной деятельностью. Число поручителей не может быть менее двух.

Напомним, 17 мая СК подтвердил задержание главного реаниматолога-анестезиолога страны.

— Следственным комитетом возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении Александра Дзядзько по фактам получения взяток от представителей коммерческих структур за решение вопросов, входящих в его компетенцию, — сообщил официальный представитель ведомства Сергей Кабакович.


По информации TUT.BY, главный анестезиолог-реаниматолог страны Александр Дзядзько был задержан 15 мая, освобожден под поручительство 17 мая. По данным «Народной воли», в понедельник, 20 мая, Александр Михайлович вышел на работу.

Александр Дзядзько — уникальный специалист. В медицине 36 лет, в 1998 году он стал заведующим отделением анестезиологии 9-й городской больницы. Весной 2008 года Дзядзько вместе с коллегами выполнил первую операцию по пересадке печени. Он лауреат Государственной премии за разработку и внедрение технологий трансплантации органов у детей и взрослых.

За последний год в 9-й больнице это уже не первое задержание. Летом 2018 года наручники надели на главного врача Валерия Кушниренко и заведующего эндоскопическим отделением Андрея Савченко, которого и пациенты, и сами врачи называют «уникальным». 

В феврале 2019 года судом Фрунзенского района Минска Андрей Савченко был признан виновным в получении взятки в три тысячи рублей и приговорен к 2,5 года лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима. 


А сейчас в Московском суде слушается дело в отношении бывшего главного врача Валерия Кушниренко. Он признал вину в получении 13 800 долларов в качестве взятки.

15:30 21/05/2019
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