Не надо о грустном: в Гомеле решили переименовать остановку "Кладбище"
В Гомеле решили переименовать "грустную" остановку.
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Как сообщили в Гомельском горисполкоме, проведено переименование городской остановки.
Было решено переименовать остановочные пункты общественного транспорта общего пользования «Кладбище», расположенные на улице Механической в прямом и обратном направлениях, в остановочные пункты под названием «Улица Оранжерейная» («Вулiца Аранжарэйная»).
Источник: newsgomel.by
15:15 21/05/2019