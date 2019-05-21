Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Не надо о грустном: в Гомеле решили переименовать остановку "Кладбище"

В Гомеле решили переименовать "грустную" остановку.

фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в Гомельском горисполкоме, проведено переименование городской остановки. 

Было решено переименовать остановочные пункты общественного транспорта общего пользования «Кладбище», расположенные на улице Механической в прямом и обратном направлениях, в остановочные пункты под названием «Улица Оранжерейная» («Вулiца Аранжарэйная»).


Источник: newsgomel.by
15:15 21/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
"Правильный" вор: в поезде попутчик украл у брестчанина деньги, но оставил паспорт
Oops! Отель в Тунисе заставит заплатить за оставшуюся на тарелках еду
Oops! На день инаугурации украинские телеканалы запланировали профилактику


Блоги
Игорь Драко
Убожество и политкорректность на Евровидении
Петр Рудковский
Гамафобія як з'ява і як этыкетка
Павел Севярынец
Расейская ядзерная бомба
Игорь Масловский
Дым Голодных игр
Анатолий Лебедько
Оршанские «#Бурбалкi» – о суперрегионе,...


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё