



Проблемы начались более месяца назад. Турецкие газеты Haberler и Aksam сообщили об этом еще 16 мая, причем в публикациях речь шла о 26 днях простоя. Фуры, полные хлопка, пряжи, меди и других товаров из Таджикистана, простаивают в пустыне, а их водители жалуются на изобилие змей. «Мы убиваем 3-4 змеи каждый день», — пожаловался дальнобойщик Джихан Тунч (Cihan Tunç). Кроме того, из-за мух стали возникать болезни, добавил он.





Турецкие СМИ со ссылками на водителей грузовиков пишут, что дальнобойщики связывались с узбекскими чиновниками и посольством Турции в Узбекистане, но помощи не получили. Почти 30 дней простояли на КПП три грузовика из Ирана.





Власти Узбекистана предложили альтернативный маршрут через Казахстан, однако, по словам водителей, казахстанская таможня требует оплачивать груз, превышающий 22 тонны, кроме того, существует проблема с визами.









Водителям объяснили затруднения дипломатическим проблемами между Туркменистаном и Таджикистаном. Таджикистанским дальнобойщикам это хорошо знакомо. В 2018 году Туркменистан закрывал границы для таджикских фур на полтора месяца — с конца августа до начала октября. Тогда на границе образовалась многокилометровая очередь из сотен грузовиков. Затем проблемы возобновились в начале февраля 2019 года.





Туркменская сторона либо не комментировала ситуацию, либо объясняла ее борьбой с наркотрафиком. Между тем в СМИ обратили внимание, что проблемы стали возникать после заявления посла Таджикистана в Узбекистане Содика Имоми о заморозке строительства железной дороги Туркменистан – Афганистан – Таджикистан (ТАТ).