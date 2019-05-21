Напомним, представительница Беларуси Зена (Зина Куприянович) с песней Like It заняла 25-е место.





Согласно опубликованным данным, за Беларусь проголосовали жители двух стран, которые в сумме принесли стране 13 баллов. Россия отдала Зене 8 баллов, Азербайджан — 5.





Профессиональное жюри оценило выступление Зены суммарно в 18 баллов. Максимальный балл Зена получила от жюри Венгрии — 8 баллов. Россия выставила Зене 7 баллов, Эстония, Армения и Азербайджан — по 1 баллу.





Также опубликованы оценки, которые выставила Беларусь. Телезрители (ниже - колонка слева - прим. БП) присудили Сергею Лазареву из России 12 баллов, Дункану Лоуренсу из Нидерландов 10 баллов, группе KEiiNO из Норвегии 8 баллов.





В этом году белорусское жюри на «Евровидении» было дисквалифицировано перед финалом конкурса. Причиной стало то, что члены белорусского жюри раскрыли в СМИ свои предпочтения после первого полуфинала.





Тем не менее 10 участников получили баллы от Беларуси (колонка справа - прим. БП). Самые высокие баллы ушли представителям стран, которые находились в конце турнирной таблицы. 12 баллов получил представитель Израиля, который в итоге занял 23-е место. «Десятку» отдали Эстонии (19 место), 8 баллов — Германии (24-е место), 7 баллов — Норвегии, 6 — Испании, 5 — Великобритании, 4 — Сан-Марино, 3 — Сербии, 2 — Исландии, 1 — Австралии.









Продюсер Виктор Дробыш уже сообщил, что подает в суд на Европейский вещательный союз. По его мнению, Европейский вещательный союз нанес огромный урон отношениям России и Беларуси, обычным людям и ему как физическому лицу, «который сегодня вдруг стал врагом русского народа».





— Нас не просто лишили возможности голосовать, а в последний момент дали конверт и заставили объявить результаты, которые они сами придумали. Это ничего не имеет общего с решением жюри и народа.





Финал конкурса прошел в субботу в Тель-Авиве, за победу боролись представители 26 стран. Победителем стал Дункан Лоуренс из Нидерландов с песней Arcade. Беларусь заняла предпоследнее место.