Умер бывший транспортный прокурор Анатолий Дудкин

Анатолий Константинович родился 28 августа 1964 года в деревне Малый Трилесин Белыничского района Могилевской области.





В 1986 году окончил Белорусский государственный университет.





Трудовую деятельность начал с должности стажера прокуратуры Круглянского района Могилевской области, продолжил стажером, а затем и помощником прокурора Шкловского района.





С февраля 1988 года Анатолий Константинович – следователь прокуратуры Шкловского района, с июля 1989 года – старший следователь прокуратуры Могилевской области. В ноябре 1991 года назначен прокурором отдела прокуратуры Могилевской области по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел. С декабря 1991 года – заместитель Могилевского природоохранного прокурора. С 1993 года по 1995 год работал прокурором Хотимского района, с 1995 по 1996 годы – прокурором Шкловского района. С декабря 1996 года по ноябрь 2007 – прокурор Могилевской области.





С ноября 2007 года по ноябрь 2014 года – Белорусский транспортный прокурор. В ноябре 2014 года Белорусская транспортная прокуратура была преобразована в управление Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах, которое возглавил Анатолий Константинович.









За время работы на различных должностях в органах прокуратуры удостоен почетного звания «Заслуженный работник органов прокуратуры Республики Беларусь, награжден медалью «За безупречную службу» III, II и I степени.





Смерть Анатолия Константиновича стала тяжелой утратой не только для родных и близких, но и для коллег, которые знали его как высококвалифицированного юриста, принципиального прокурорского работника, посвятившего жизнь укреплению законности, защите прав и интересов граждан, сказано в официальном сообщении на сайте Генпрокуратуры.





Прощание состоится 22 мая 2019 года с 9.00 до 12.00 в концертном зале «Минск» (ул.Октябрьская, 5).