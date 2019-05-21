Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Умер бывший транспортный прокурор Анатолий Дудкин

Как сообщили «Белорусскому партизану» друзья покойного, в эту же ночь умерла и мама Анатолия Дудкина. Таким образом, в семью пришло двойное горе.


Белорусским транспортным прокурором Анатолий Дудкин был назначен в 2007 году. В 2015 году транспортная прокуратура была ликвидирована и преобразована в управление Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах, которое Дудкин и возглавил. На контроле у управления также находятся вопросы использования трубопроводного транспорта.

Анатолий Константинович родился 28 августа 1964 года в деревне Малый Трилесин Белыничского района Могилевской области. 

В 1986 году окончил Белорусский государственный университет. 

Трудовую деятельность начал с должности стажера прокуратуры Круглянского района Могилевской области, продолжил стажером, а затем и помощником прокурора Шкловского района. 

С февраля 1988 года Анатолий Константинович – следователь прокуратуры Шкловского района, с июля 1989 года – старший следователь прокуратуры Могилевской области. В ноябре 1991 года назначен прокурором отдела прокуратуры Могилевской области по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел. С декабря 1991 года – заместитель Могилевского природоохранного прокурора. С 1993 года по 1995 год работал прокурором Хотимского района, с 1995 по 1996 годы – прокурором Шкловского района. С декабря 1996 года по ноябрь 2007 – прокурор Могилевской области. 

С ноября 2007 года по ноябрь 2014 года – Белорусский транспортный прокурор. В ноябре 2014 года Белорусская транспортная прокуратура была преобразована в управление Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах, которое возглавил Анатолий Константинович. 


За время работы на различных должностях в органах прокуратуры удостоен почетного звания «Заслуженный работник органов прокуратуры Республики Беларусь, награжден медалью «За безупречную службу» III, II и I степени. 

Смерть Анатолия Константиновича стала тяжелой утратой не только для родных и близких, но и для коллег, которые знали его как высококвалифицированного юриста, принципиального прокурорского работника, посвятившего жизнь укреплению законности, защите прав и интересов граждан, сказано в официальном сообщении на сайте Генпрокуратуры. 

Прощание состоится 22 мая 2019 года с 9.00 до 12.00 в концертном зале «Минск» (ул.Октябрьская, 5).

"Белорусский партизан"
10:58 21/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Приписки и фальсификации: Генпрокуратура предупредила министра о недопустимости коррупции
За счёт Путина: чему научат белорусских прокуроров в России
Генпрокурор: начинается посевная — вот это главная работа прокурора


Блоги
Игорь Драко
Убожество и политкорректность на Евровидении
Петр Рудковский
Гамафобія як з'ява і як этыкетка
Павел Севярынец
Расейская ядзерная бомба
Игорь Масловский
Дым Голодных игр
Анатолий Лебедько
Оршанские «#Бурбалкi» – о суперрегионе,...


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё