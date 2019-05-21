Это что-то новенькое! Белорусы торгуют на «Куфаре» майскими жуками





А вот в Московском районе Минска жуков вам отдадут уже по 20 копеек.





Встречаются и «оптовые» предложения — партией по 10 штук.





Состояние жуков указано в объявлениях как «новое». Три из четырех продают жуков для рыбалки, например, на голавля. Но, как мы помним еще с детства, майский жук — это еще и отличный друг. И в Заводском районе Минска их продают в категории «домашние питомцы». Обидно за жуков, правда, но ниже в этом же объявлении подписано «отличный корм для ваших питомцев».













Вопрос остается только один: идет ли бизнес и пользуются ли жуки спросом?