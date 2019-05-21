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Это что-то новенькое! Белорусы торгуют на «Куфаре» майскими жуками

Трудно сказать, можно ли заработать на майских жуках, но цены на товар очень разнятся. Самые дорогие жуки, оказывается, ловятся в Новополоцке — по 2 рубля за штуку! Наверное, все дело в том, что в объявлении автор продает свежепойманных жуков, на чем и акцентирует внимание. С другой стороны, продавец отметил, что торг уместен.


А вот в Московском районе Минска жуков вам отдадут уже по 20 копеек. 

Встречаются и «оптовые» предложения — партией по 10 штук.

Состояние жуков указано в объявлениях как «новое». Три из четырех продают жуков для рыбалки, например, на голавля. Но, как мы помним еще с детства, майский жук — это еще и отличный друг. И в Заводском районе Минска их продают в категории «домашние питомцы». Обидно за жуков, правда, но ниже в этом же объявлении подписано «отличный корм для ваших питомцев».



Вопрос остается только один: идет ли бизнес и пользуются ли жуки спросом?

Витебский курьер
09:50 21/05/2019
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