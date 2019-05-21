Курсант Академии МВД совершил попытку суицида

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По словам знакомых, Эдуард – один из самых лучших и самых грамотных студентов на курсе. Сессию сдавал на 9 баллов в среднем. Единственной его проблемой был невысокий рост – чуть выше 150 см. Из-за этого, как сообщает «Nexta», курсовые офицеры постоянно издевались над будущим милиционером, придумывали обидные прозвища и в итоге довели курсанта до очень тяжелого психологического состояния. Парень пытался повеситься на ремне, однако это быстро заметили однокурсники и успели снять еще живым, пишет Белсат.





Из-за попытки суицида руководство Академии оформило документы на отчисление – Эдуарда заставили написать рапорт «по собственному», чтобы не проводить служебное расследование.





«В результате курсант оставил Академию МВД хоть и без «белого билета», но с огромным долгом за обучение – около 8000 белорусских рублей. Никакой психологической помощи ему при этом, само собой, не оказали», – утверждает «Nexta».





На момент публикации комментарий представителей Академии МВД взять нет возможности.





Академия МВД – учреждение образования Министерства внутренних дел, которое готовит будущих офицеров правоохранительных органов. Среди выпускников – пять министров внутренних дел Беларуси, в том числе и действующий министр Игорь Шуневич. Академия МВД была создана 1 апреля 1992 года на основе Минской высшей школы МВД СССР. Сейчас академия состоит из пяти факультетов: факультет милиции, следственно-экспертный факультет, уголовно-исполнительный факультет, факультет повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров, факультет права.



