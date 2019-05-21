На Брестчине уже продают первую белорусскую клубнику

За литровую банку первой ягоды просят 10 рублей, за пол-литра — вдвое меньше. Пока предложение невелико, поэтому клубнику реализуют на торговых точках возле трассы М10.





В этом году из-за погоды ягода «пошла» позже, чем в прошлом. Свою лепту внесли и сильные ливни, которые обрушились на Полесье 17 мая и подтопили теплицы, сообщили в сельисполкоме.





В прошлом году первую клубнику в Дворце собирали уже 6 мая, пишет «Медиа-Полесье». Хотя обычно первая ягода появляется в конце мая. Так, в 2017-м первую ягоду начали продавать в Дворце с 27 мая — по 7 рублей за литровую банку, в 2016 году с 25 мая — по 5 рублей.





Первая клубника появилась и в Дрогичине, который не первый год конкурирует с Лунинетчиной за право называться клубничной столицей Беларуси, рассказали в Дрогичинском райисполкоме.