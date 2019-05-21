Счастье есть! В Гомеле разыскивают счастливчика, который выиграл джекпот в «Спортлото»

В Гомеле разыскивают обладателя третьего в этом году и 43-го в истории джекпота игры «Спортлото 5 из 36». Счастливчик сделал ставку в три рубля и выиграл 35 057 рублей, увеличив свой выигрыш в более чем 11 тысяч раз.

Счастливой стала комбинация чисел 3, 1, 18, 16, 4.

Чтобы получить выигрыш, пишет gomel.today победителю следует связаться с компанией «Спорт-пари» и предъявить чек-прогноз. В соответствии с законодательством выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогами, напоминает пресс-служба.



