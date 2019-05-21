Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Счастье есть! В Гомеле разыскивают счастливчика, который выиграл джекпот в «Спортлото»

В Гомеле разыскивают обладателя третьего в этом году и 43-го в истории джекпота игры «Спортлото 5 из 36». Счастливчик сделал ставку в три рубля и выиграл 35 057 рублей, увеличив свой выигрыш в более чем 11 тысяч раз.

Счастливой стала комбинация чисел 3, 1, 18, 16, 4.

Чтобы получить выигрыш, пишет gomel.today победителю следует связаться с компанией «Спорт-пари» и предъявить чек-прогноз. В соответствии с законодательством выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогами, напоминает пресс-служба.


08:42 21/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Американец дважды выиграл джекпот после вещих снов
В Беларуси разыгрывают джекпот почти в 1,5 миллиона долларов
Сорвал куш: в США определился обладатель джекпота в $522 млн


Блоги
Игорь Драко
Убожество и политкорректность на Евровидении
Петр Рудковский
Гамафобія як з'ява і як этыкетка
Павел Севярынец
Расейская ядзерная бомба
Игорь Масловский
Дым Голодных игр
Анатолий Лебедько
Оршанские «#Бурбалкi» – о суперрегионе,...


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё