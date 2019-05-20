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Найден полуторакилограммовый золотой самородок

В городе Калгурли, Австралия, золотоискатель обнаружил огромный кусок золота, стоимостью 100 тысяч австралийских долларов (4,4 миллиона рублей). Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Фото: страница Finders Keepers Gold Prospecting в Facebook

Мужчина, чье имя не называется, нашел редкий и драгоценный самородок, когда занимался поиском золота в округе Голдфилдс-Эсперанс с помощью простого металлоискателя. Фотографии находки весом в 1,4 килограмма опубликовали в специальной группе Finders Keepers Gold Prospecting в Facebook. Пользователи были поражены размером слитка и назвали мужчину «счастливчиком».

По словам владельца сообщества Мэтта Кука (Matt Cook), самородки такого размера встречаются в регионе всего несколько раз в год, и для их нахождения требуется специальное оборудование. Он отметил, что после публикации поста в Калгурли приехало множество людей, которые также хотят попытать удачу.

«Это весьма занятно. Не помню, чтобы у нас был такой год. Цены на золото сейчас высоки, поэтому началась "золотая лихорадка"», — добавил он.

В мае сообщалось, что семья из австралийского города Бендиго, штат Виктория, обнаружила золотой слиток во время прогулки с собакой. По оценке специалистов, стоимость куска такой величины составляет не менее 35 тысяч австралийских долларов (1,6 миллиона рублей).


lenta.ru
08:00 21/05/2019
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